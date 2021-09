Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Nathalie Elimas, secrétaire d’État à l’Éducation prioritaire, visite nos collèges

Nathalie Elimas, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de l’Éducation prioritaire est en visite à La Réunion. Elle s’est rendue dans deux collèges REP+ (réseau d'éducation prioritaire) ce lundi 13 septembre.



En matinée, elle a été accueillie au collège Bourbon à Saint-Denis, par le Président du Département Cyrille Melchior, Sabrina Tionohoué, conseillère départementale déléguée à la vie éducative et Jean-François Hoareau conseiller départemental. Après la présentation de cet établissement bicentenaire par l’équipe éducative de la Principale Catherine Le Guilloux, les officiels ont visité des classes et des ateliers concernés par les dispositifs dits « Inter-réseaux Saint-Denis 3 ou SD3 ». Le territoire concerné comprend les 3 collèges REP+ (Bourbon, Montgaillard et Deux-Canon), ainsi que 26 écoles de Saint-Denis. Soit 8619 élèves et 681 enseignants. En charge du fonctionnement des collèges, le Département figure parmi les partenaires du SD3. Son implication se traduit notamment par la mise à disposition des lieux de formation mais également à travers l’iconothèque et les archives départementales. « La réussite scolaire est un axe majeur et prioritaire de la politique éducative, décidée par le Président et les élus du Conseil Départemental. En effet, la collectivité est pleinement consciente que le succès de sa mission en matière d’éducation est un facteur clé pour améliorer la situation sociale des Réunionnais et ainsi les préserver de l’exclusion. C’est pourquoi nous déployons nos efforts au quotidien pour offrir aux jeunes Réunionnais les meilleures conditions d’accueil et de travail ». Pour le collège Bourbon tout particulièrement, l’important chantier de rénovation mené au collège Bourbon est en cours d’achèvement. Les ouvriers sont au stade de finition des travaux de peinture de la façade arrière du bâtiment principal.



Dans l’après-midi, le collège Guy Môquet à Saint-Benoît, récemment labellisé Cité éducative, figurait parmi les étapes de la visite ministérielle. Nathalie Elimas y était accueillie par Sophie Arzal, Vice-présidente du Département déléguée à l’Épanouissement de la jeunesse, Augustin Cazal et Bruno Robert conseillers départementaux. Saluant les initiatives inscrites dans le cadre de la Cité éducative, réunissant les établissements en REP+ de Saint-Benoît, la Secrétaire d’État a déclaré « J’ai vu des très beaux projets, des réseaux parfaitement en place, des équipes très investies. J’ai constaté qu’on travaille beaucoup sur la co-éducation : on ramène les familles avec qui il est très important de travailler ».



Pour sa part, Sophie Arzal a rappelé que le Département consacre chaque année près de 28 millions d’euros en faveur des collèges : « Nous encourageons également l’ouverture des collégiens sur le monde à travers notamment la mise en place du passeport éducatif du collégien, le concours Ciné collèges qui développe le regard critique et artistique sur l’image, ou encore la promotion du sport en soutenant le comité régional de l’UNSS. Nous voulons un collège qui promeut l’engagement et la citoyenneté en incitant nos jeunes à participer activement au Conseil départemental des jeunes. Il s'agit d'un engagement volontariste et ambitieux du Département de La Réunion, pour faire du collège un lieu d’éducation mais aussi un lieu de vie, de conscientisation, d’ouverture, de culture, et d’épanouissement ».



Prochaines étapes de la visite de Nathalie Elimas ce mardi 14 septembre, les collèges Plateau Goyaves à Saint-Louis et Titan au Port.





Dans la même rubrique : < > Rencontre entre le Président du Conseil départemental de La Réunion et le Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes Run’Eva, le chantier du pôle de valorisation des déchets du Sud et de l’Ouest est lancé