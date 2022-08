Communiqué Nathalie Bassire va siéger au Conseil National de Transition Écologique.

La Présidente de l’Assemblée nationale a désigné Nathalie Bassire pour siéger au Conseil National de la Transition Écologique, indique la députée de La Réunion dans le communiqué suivant : Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 9 Août 2022 à 09:55

"Par décision publiée au Journal Officiel le dimanche 07 août 2022, la Présidente de l’Assemblée nationale m’a désignée pour siéger au Conseil National de la Transition Écologique.



Je la remercie pour sa confiance.



Eu égard à mes combats pour la protection de l’environnement et de la biodiversité, en faveur de l’économie circulaire et de la transition énergétique, contre le changement climatique, l’enfouissement et l’incinération des déchets, ainsi que la pollution sous toutes ses formes, cette nomination m’honore et m’oblige !



Le conseil national de la transition écologique (CNTE) est l’instance de dialogue en matière de transition écologique et de développement durable. Sa création vise à renforcer le dialogue social environnemental.



Le conseil national de la transition écologique (CNTE) est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal, l’environnement ou l’énergie et sur les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone.



Le conseil national de la transition écologique rend des avis structurants pour la politique de la transition écologique.



Outre la saisine par le Premier ministre et le ministre chargé de l’écologie, le conseil national de la transition écologique peut se saisir de toute question d’intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci. Il doit également contribuer à la préparation des négociations internationales sur l’environnement et le développement durable.



Chaque année, le conseil est informé de l’évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pour mesurer l’avancement de la transition écologique.



Le conseil national de la transition écologique a enfin pour mission de préparer et suivre les conférences environnementales et la mise en œuvre des feuilles de route pour la transition écologique."



Nathalie BASSIRE

Députée de La Réunion



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur