Nathalie Bassire salue la victoire de Valérie Pécresse

Le communiqué de Nathalie Bassire :



Je salue la belle et large victoire de Valérie Pécresse au second tour du Congrès LR. Je remercie tout d’abord l’ensemble des adhérents qui ont participé très nombreux à cette primaire, notamment ceux de La Réunion.



En ma qualité de Vice-Présidente de son mouvement Libres! depuis 2019, oratrice et référente Outre-Mer de son équipe, je la soutiens depuis l’annonce de sa candidature.



Valérie est la meilleure d’entre nous pour rassembler et faire gagner l’Union de la Droite et du Centre face à Emmanuel Macron à l’élection présidentielle d’avril 2022. Forte de mon expérience de députée et d’élue locale, sur le terrain au contact de la population depuis de nombreuses années, je lui ai préparé en ce sens des propositions en faveur du pouvoir d’achat, de la transition écologique, du développement économique, dans les domaines du social, de la santé, de l’agriculture, …



Nous allons désormais finaliser son programme pour les Outre-Mer, en particulier le projet pour La Réunion.



Nathalie BASSIRE

Députée de La Réunion