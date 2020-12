Nathalie Bassire réclame le test obligatoire à J+4 pour les voyageurs entrant à La Réunion

"Monsieur le Premier Ministre,



A compter du 15 décembre, tous les voyageurs de plus de 11 ans à destination de La Réunion devront continuer à présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures avant l’embarquement. Néanmoins, ces voyageurs peuvent bénéficier d’un test antigénique (TDR) dans les aéroports de Roissy, Orly et Marseille, s’ils ne disposent pas de leurs résultats au moment de l’embarquement. La préfecture et l’ARS recommandent à l’ensemble des voyageurs de réaliser un test dans les 4 jours qui suivent leur arrivée. Une campagne de communication a été récemment déployée dès leur arrivée pour sensibiliser les voyageurs. Malheureusement aujourd’hui, seuls 30 % environ se plient à cette consigne.



Monsieur Le Premier Ministre, notre situation sanitaire se stabilise et connaît une baisse conséquente du nombre de contaminations quotidiennes et des hospitalisations, notamment en réanimation. Ceci s’explique par le comportement exemplaire de la population qui respecte dans sa très grande majorité les gestes barrières et les consignes de précautions données par les autorités…J’estime qu’au regard du risque qu’une reprise épidémique pourrait faire courir à la population réunionnaise et à son économie insulaire, il conviendrait de rendre obligatoires les tests à 4 jours après l’arrivée sur l’île des voyageurs en provenance de l’hexagone, mais également de toutes régions du monde.



Cette mesure obligatoire pourrait être d’une durée déterminée et nul doute que les citoyens l’acceptent, pour une meilleure protection de leur famille.



Ainsi Monsieur le Premier Ministre, sans vouloir alarmer sur la situation déjà pesante pour tous nos compatriotes, si la situation de La Réunion connaissait en début de l’année 2021 une forte augmentation du nombre de contaminations, il serait trop tard ! Nous avons le recul nécessaire concernant cette épidémie et nous ne pouvons plus laisser les choses se faire. Il convient dans la situation d’urgence que connaît notre pays de prendre les mesures qui s’imposent. Chacun peut le comprendre. Votre gouvernement doit faire des choix et n’est-il pas envisageable d’anticiper et rendre obligatoire le test à 4 jours après l’arrivée qui pourrait faire l’objet d’un arrêté préfectoral ?"



Nathalie Bassire

Députée de la Réunion