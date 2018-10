Nathalie Bassire propose un amendement pour abaisser le taux d’impôt sur les sociétés à 15% sur 5 ans

En 2018, lors de la discussion du budget, le Gouvernement indiquait comme souligné par le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) dans son rapport de 2016 "adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte", une baisse du taux normal d’Impôt sur les sociétés constitue un enjeu d’attractivité pour notre territoire et de compétitivité pour nos entreprises.



Ce qui est vrai pour la France entière l’est a fortiori pour la Réunion qui souhaite résolument adopter un tournant radical afin de prendre une part active dans les flux d’échanges mondiaux, en attirant notamment des entreprises métropolitaines ou internationales désireuses d’exporter à partir de notre territoire. C’est ainsi que le Conseil Régional avait solennellement demandé un abaissement du taux d’Impôt sur les sociétés à titre expérimental à 15 % par une délibération en assemblée plénière le 22 juin dernier sur la stratégie régionale de développement. Ce taux nous alignerait d’ailleurs sur notre voisine l’île Maurice, ce qui serait un signal fort de cohérence dans notre environnement régional.



Un exemple flagrant existe en Europe: celui de l’Irlande, qui en baissant ce taux à 12,5% a permis un boom économique notamment dans les NTIC, car il s’agit aussi d’un "produit d’appel" destiné aux entreprises afin d'investir sur place. Ce boom s’est traduit par une diminution de moitié du chômage en 5 ans.



J’ai donc souhaité proposer un amendement expérimentant ce taux réduit à La Réunion pour une durée de 5 ans et, si je suis heureuse que David Lorion, Nadia Ramassamy et Jean-Luc Poudroux aient bien voulu s’associer à ma démarche, je regrette que nos autres collègues députés réunionnais ne nous aient pas rejoint sur un sujet aussi important pour le développement de notre économie et pour la lutte contre le chômage et la précarité.