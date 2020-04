Nathalie Bassire propose à TAK une diminution de la fiscalité locale et des redevances

Politique Nathalie Bassire propose à TAK une diminution de la fiscalité locale et des redevances La députée Nathalie Bassire fait des propositions à André Thien Ah Koon pour les familles et entreprises du Tampon.

"J’ai interpellé par courriers Monsieur André Thien-Ah-Koon en ses qualités de maire du Tampon et Président de la CASUD afin de lui proposer une diminution de la fiscalité locale et des redevances dès 2020 au profit des familles et entreprises de notre territoire. La situation de crise économique et sociale exceptionnelle liée à la crise sanitaire du COVID-19 justifie des mesures exceptionnelles permettant d’injecter des centaines de milliers, voire des millions d’euros, dans notre économie locale.



En complément de l’État et des grandes collectivités locales, j’estime que le bloc communal doit jouer son rôle pour alléger les charges des entreprises et des ménages, contribuer à la relance de la consommation et à la reprise de BTP.



Lors de l’audioconférence qui a eu lieu dimanche dernier entre d’une part les parlementaires de La Réunion, et d’autre part Monsieur le Préfet de la Réunion et Madame la Directrice de l’ARS, j’ai obtenu de ces derniers que l’autorisation serait donnée en ce sens aux laboratoires privés.



Je me félicite de cette décision de bon sens et j’exhorte désormais l’Etat à fournir sans délai et en quantité suffisante le matériel de dépistage et la chloroquine pour La Réunion, afin que l’on endigue au plus vite cette pandémie sur notre territoire !"



Nathalie BASSIRE Députée de la Réunion







