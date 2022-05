Nathalie Bassire présente son suppléant

Le communiqué :



A l’occasion d’un pique-nique au Parc du Gol les Hauts ce dimanche 15 mai 2022, en présence de plus de 200 personnes, j’ai eu le plaisir de présenter officiellement mon suppléant pour les élections législatives des 12 & 19 juin 2022, qui habite dans le quartier de Gol les Hauts, là-même où je l’ai rencontré en faisant du terrain.



En effet, demain s’ouvre la période de dépôt des candidatures pour ce scrutin, et j’avais pris rendez-vous pour ce lundi 16 mai 2022 à la

préfecture dès le lendemain des élections présidentielles.



Au préalable, je voudrais vous indiquer les paramètres objectifs qui ont guidé mon choix, ou plutôt NOTRE choix car avec mon suppléant nous nous sommes mutuellement choisis, on peut même parler de « coup de coeur

» politique :



1. Tout d’abord, le souci d’un équilibre territorial entre les 2 principaux bassins de population au sein de la 3ème Circonscription, pour une meilleure représentativité ;



2. Ensuite, en complémentarité de ma forte fibre sociale, il me semble

judicieux d’adjoindre un profil économique de chef d’entreprise ;



3. En outre, compte tenu de l’urgence climatique et de l’impératif de transition écologique, et au regard de mes combats en termes de

développement durable portés depuis 5 ans à l’Assemblée Nationale et à La Réunion, une convergence de points de vue sur la question

environnementale est indispensable ;



4. Par ailleurs, vous connaissez mon expérience de députée et d’élue locale depuis 14 ans maintenant, et j’ai toujours donné à la jeunesse réunionnaise une place importante que ce soit aux jeunes colistiers présents sur ma liste aux municipales de 2014 et de 2020, mais aussi avec le choix d’une suppléante de 20 ans aux départementales 2015 ; pour 2022, une fois de plus, c’est la jeunesse réunionnaise qui m’épaulera !



J’ai toujours fait le choix d’accompagner la jeunesse réunionnaise à s’engager en politique, pour notre avenir, et je veux continuer à

contribuer à l’émergence de nouveaux visages sur la scène politique réunionnaise, à un renouvellement progressif de la classe politique

locale, avec un passage de témoin responsable et en douceur, avec

pédagogie.



Et je sais qu’ici à Saint-Louis, à La Rivière, ce discours trouve un écho favorable depuis 2020, puisque la population a choisi « une

nouvelle génération d’élus partageant le sens de l’engagement citoyen, l’esprit de solidarité sociale et de l’innovation économique, ainsi que les valeurs de tolérance, d’honnêteté et de probité ».



5. J’ai aussi le souci de la parité femme-homme, même si pour cette élection cela est facultatif : mon suppléant est donc un jeune homme ;



6. Enfin, j’ai naturellement un profond respect pour les élus de la commune de Saint-Louis, tant ceux de la précédente majorité municipale que ceux de l’actuelle majorité.



Je rappelle que j’ai siégé avec Cyril Hamilcaro au Département de 2008 à 2014, et que le Docteur Patrick Malet m’a soutenu politiquement en 2017 et m’a permis de recevoir la population à La Rivière dans des locaux communaux jusqu’en 2020.



Par ailleurs, et de manière bien distincte et non équivoque, j’ai siègé à la Région Réunion de 2015 à 2021 avec Madame le Maire Juliana

M’Doihoma avec qui j’entretiens des relations personnelles très cordiales.



Je l’ai dit lors de ma conférence de presse de lancement de campagne il y a 15 jours : ce serait une erreur politique, voire une faute, de

vouloir municipaliser ces élections législatives.



Aussi, mon suppléant Rivièrois est issu de la société civile et il fera l’unanimité, j’en suis persuadée !

Ensemble, nous porterons notre projet à Paris pour la 3ème



Circonscription, pour La Rivière, pour l’Entre-Deux, pour Cilaos, pour le Tampon, pour le Grand Sud, pour la Réunion, avec notre slogan :

« LE SUD ENSEMBLE, LE SUD EN GRAND ! » Mheïdy JONAS est un jeune Riviérois de 23 ans, originaire du quartier

de Gol les Hauts, petit-fils et fils d’agriculteurs, jeune chef d’entreprise dynamique qui est un modèle de réussite et un exemple pour

notre jeunesse réunionnaise.



Il partage mes préoccupations sociales, notamment en termes de pouvoir d’achat, de logement et d’emploi, et mes ambitions en termes de développement durable pour notre territoire, en particulier sur l’objectif d’autonomie alimentaire basée sur une alimentation saine et durable, valorisant la production locale issue d’une agriculture respectueuse de l’environnement.



Ces élections législatives sont donc une nouvelle occasion pour moi de contribuer à apporter ma modeste pierre à l’édifice du renouvellement politique local et, comme d’autres, à « élargir le cercle de la nouvelle