Nathalie Bassire présente les décisions de l'opposition

La députée Nathalie Bassire a publié un communiqué afin de présenter les choix de l'opposition lors du Conseil municipal de ce samedi 29 août 2020.

Le communiqué :

LE GROUPE “ENSEMBLE” DEFEND LES INTERETS DES TAMPONNAIS LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU SAMEDI 29 AOÛT 2020

L'opposition municipale a une nouvelle fois démontré qu'elle était vigilante et constructive sur les différentes affaires à l'ordre du jour du conseil municipal du Tampon de ce samedi 29 août 2020.

Nous avons ainsi notamment voté, conformément à nos engagements, en faveur : 1. de nos artisans, forains et agriculteurs du marché forain et du marché couvert du Tampon en approuvant l'exonération de redevances et loyers pendant la période de confinement (mi-mars à mi-mai 2020) ; 2. de la culture par l'approbation du plan de financement relatif à l'acquisition de documents tous supports pour notre réseau de lecture publique (médiathèque) : 3. de la petite enfance par l'approbation de travaux relatifs à la construction d'une crèche de 60 places à Bras-Creux ; 4. du réseau routier communal et de sa sécurisation dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage de franchissement au chemin Portail et de divers travaux de voirie: 5. de nos écoles par l'approbation notamment de marchés de denrées alimentaires pour la restauration scolaire ; 6. des services communaux par l'approbation de marchés d'acquisition de véhicules et engins divers pour améliorer la qualité du service public rendu à notre population ; 7. d'un nouveau centre médical par l'approbation de la cession d'un foncier communal au porteur de projet ; 8. du logement social par l'approbation de l'achat de parcelles affectées à de futures opérations de logements sociaux avec la SODEGIS, et de garantie d'emprunt au profit de la SHLMR, pour la réalisation de pas moins de 120 logements sociaux ; 9. du tissu associatif tamponnais, notamment dans les domaines du sport, de la culture et des loisirs, du social ainsi que de l'éducation et de la citoyenneté, par l'approbation de nombreuses subventions ; 10. d'une manière générale, de la commande publique locale et du BTP en approuvant des projets concourant à créer de l'activité et des emplois directs et indirects.

Pour le groupe “ENSEMBLE” Nathalie BASSIRE





