Politique Nathalie Bassire porte plainte contre un ancien adjoint de la mairie

La députée a déposé plainte pour diffamation et injures publiques contre un ancien adjoint à la mairie du Tampon. Elle accuse l’ancien élu d’avoir tenu des propos diffamatoires et injurieux à son encontre sur sa page Facebook. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 4 Février 2021 à 09:49 | Lu 245 fois

C’est par voie de communiqué que Nathalie Bassire a annoncé qu’elle allait porter plainte pour diffamations et injures publiques contre un ancien adjoint au maire du Tampon.



Selon la députée, "une ligne rouge a été franchie dès lors que la fonction que je représente a été violemment attaquée : ma qualité de députée de la nation élue par le suffrage universel". Elle affirme que des propos diffamatoires et injurieux ont été proférés contre elle en novembre 2020 sur une page publique Facebook.



Elle a donc déposé plainte en présence de son avocat avec constitution de partie civile.



Gaëtan Dumuids