A la Une . Nathalie Bassire plaide pour une baisse des factures d'électricité

La députée de la 3e circonscription, Nathalie Bassire, est "vent debout" contre la hausse annoncée des tarifs de l'énergie en France. La parlementaire appelle le gouvernement à revoir les modalités de fixation des prix dans le secteur. Le « bouclier tarifaire » sur les prix de l’énergie doit profiter à tous nos concitoyens de France hexagonale et d’Outre-Mer" plaide la députée : Par NP - Publié le Dimanche 3 Octobre 2021 à 14:18

Je suis vent debout contre la flambée annoncée des prix de l’énergie en France. J’estime qu’il faut au contraire diminuer le montant des factures d’électricité afin de redonner du pouvoir d’achat aux familles.



Il faut revoir les modalités de fixation des prix de l’énergie et également diminuer la TVA sur les taxes des factures d’électricité afin d’éviter leur augmentation en janvier 2022 !



A la Réunion, le prix de la bouteille de gaz doit aussi baisser.



Le « bouclier tarifaire » sur les prix de l’énergie doit profiter à tous nos concitoyens de France hexagonale et d’Outre-Mer, notamment aux familles réunionnaises, et ce de manière réelle et durable, soit au-delà du mois d’avril 2022 afin de ne pas être réduite qu’à une « mesurette électoraliste » du gouvernement !