Politique Nathalie Bassire ne donne pas de consigne de vote pour le second tour

"Les électeurs étant libres, et leurs voix n’appartenant à personne, je ne donne aucune consigne de vote", exprime Nathalie Bassire, qui rappelle que Valérie Pécresse, candidate qu'elle soutenait pour le premier tour, a quant à elle appelé à voter Macron. Par N.P - Publié le Lundi 11 Avril 2022 à 16:34

Le communiqué de la députée :



Je tiens avant tout à remercier les électeurs qui se sont déplacés hier, et plus particulièrement ceux qui ont apporté leurs suffrages à notre famille politique.



Le résultat de ce 1er tour n’est pas une surprise sur le plan national comme sur le plan départemental.



Valérie Pécresse avait un excellent programme, mais sa candidature a été prise en étau entre le Centre et les extrêmes-droites.



Les défections et trahisons au sein de son camp ont accentué les difficultés.



Malgré tout nous avons mené une campagne digne. Les valeurs de la Droite n’ont pas disparu, elles restent enracinées dans nos territoires comme on l’a vu lors des dernières élections locales à travers toute la France.



Elle a exprimé hier soir sa position personnelle pour le 2nd tour en expliquant que le bulletin Macron était la solution la moins pire, et a

invité chaque électeur à bien réfléchir au choix qu’il fera le 24 avril prochain.



Pour ma part, les électeurs étant libres, et leurs voix n’appartenant à personne, je ne donne aucune consigne de vote.



Nathalie BASSIRE