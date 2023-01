Nathalie Bassire interpelle le gouvernement sur la diminution des quotas de contrats aidés à La Réunion

Le communiqué :



Dans le cadre d’une Question Orale, j’interpelle le Ministre délégué chargé des outre-mer sur la diminution des quotas d’emplois aidés PEC à La Réunion notamment dans nos établissements scolaires :



Mme Nathalie Bassire attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outremer, sur la situation socio-économique très préoccupante de La Réunion, en raison des crises successives de ces dernières années (sanitaire, internationale et économiques), qui rend d'autant plus crucial le soutien des collectivités locales dans leur mission de service public au sein des écoles et des collèges.



Il est notamment vital que les personnels non-enseignants puissent continuer à assurer un service public de qualité pour les élèves et les familles.



Ces personnels bénéficient pour la plupart de contrats Parcours Emploi Compétences (PEC) ; or, La Réunion subit une réduction de 30 à 50 % des quotas de contrats aidés, ce qui met en difficulté les collectivités territoriales en particulier dans leurs missions au sein des établissements scolaires et qui, en même temps, impacte directement un public vulnérable, peu formé, qui bascule rapidement sous le seuil de pauvreté.



Elle lui demande donc ce qu'il entend faire pour que l'État débloque sans délai davantage de quotas de contrats PEC afin de, à la fois, mieux accompagner les collectivités locales dans leurs missions de service public et de contribuer ainsi à lutter contre le chômage et la misère sociale. Nathalie BASSIRE Députée de La Réunion