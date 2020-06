A la Une . Nathalie Bassire et Monique Bénard affrontent ensemble André Thien Ah Koon

Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 1 Juin 2020





Elles sont aujourd’hui réunies "plus fortes que les quelques différences que nous avons", autour d’une "gouvernance partagée", des "valeurs et projets communs". Les discussions ouvertes depuis quelques semaines ont finalement débouché sur une union . Nathalie Bassire (avec 19,04 % des voix) et Monique Bénard (17,17%) ont décidé d’affronter ensemble André Thien Ah Koon (48,29% des voix). Pour les deux candidates, le premier tour du 15 mars dernier, a fait office de "primaire".Les "egos mis de côté", précise Monique Bénard, les deux femmes ont répondu à la "demande des électeurs d’un rassemblement pour pouvoir mettre en oeuvre une nouvelle politique au Tampon", ajoute Nathalie Bassire.Elles sont aujourd’hui réunies "plus fortes que les quelques différences que nous avons", autour d’une "gouvernance partagée", des "valeurs et projets communs".