A la Une ... Nathalie Bassire et Monique Bénard : Un programme "co-construit" et des emprunts aux candidats déçus

Nathalie Bassire et Monique Bénard ont ce mercredi présenté les grands axes de leur programme en vu du 2nd tour des municipales. Un programme "co-construit" dans lequel les idées des candidats déçus du premier scrutin ont été empruntées. Par PB - Publié le Jeudi 18 Juin 2020 à 10:12 | Lu 73 fois

"90% des points de nos programmes étant les mêmes, il s’agissait d’intégrer, très naturellement, ceux qui n’y figuraient pas", a annoncé Nathalie Bassire, tête de liste. Les deux candidates de la droite gardent comme fil conducteur le thème de la "gouvernance partagée" mais reprennent aussi les idées développées chez leurs adversaires du 15 mars. "Oui nous avons rencontré d’autres colistiers et candidats". Nathalie Bassire a donc adressé clairement un appel à leurs électeurs. "Votre candidat ne fait plus partie du 2nd tour, mais vous vous êtes là".



Ont ainsi été ajoutés à leur programme "Ensemble", la lutte contre le gaspillage de l’argent public et la préservation des activités économiques au sein du Parc National d’Antoine Fontaine, la gratuité des transports en commun de Jean-Jacques Vlody, ou encore le développement des activités culturelles d’Isabelle Musso. Est-ce à dire que ces derniers soutiennent ce nouveau programme? "En tout cas, il n’y a rien qui ferait qu’aujourd’hui nous ne soyons pas d’accord", a répondu la tête de liste.



Une gouvernance partagée qui va de pair avec une démocratie participative, a ajouté Monique Bénard qui souhaite réactiver les conseils de quartier et organiser des référendums sur des sujets locaux. Autre priorité pour la colistière : "augmenter la capacité d’accueil pour les personnes âgées dépendantes ".



Quant au programme adverse, les deux candidates ont fustigé des projets à l’image du Parc de loisir du volcan dans les cartons depuis 2005 et ressortis à chaque élection.