Nathalie Bassire est membre fondateur de l’association UTILES pour porter la voix de La Réunion

J’étais présente à la conférence de presse organisée ce mercredi 29 mars 2023 à Paris pour annoncer le lancement officiel de l’association UTILES : Ultra-marins, Territoires, Indépendants, Liberté, Écologie et Solidarité.Par cette association, les membres fondateurs veulent travailler avec l’ensemble de nos concitoyens en les écoutant et en construisant avec eux, et pour eux, un projet de développement enfin humain, économique, social et environnemental.



Pour ma part, je m’inscris dans ce mouvement qui va au-delà des clivages politiques afin de porter encore mieux la voix de La Réunion et des Réunionnais.



Notre chemin est clair : créer une alternative afin de redonner à nos concitoyens le moyen de reprendre leur destin en main !



Un Comité Local Participatif sera prochainement installé sur notre île, comme cela sera le cas dans tout le pays.