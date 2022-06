A la Une .. Nathalie Bassire élue Secrétaire de la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire

Désireuse de poursuivre le travail réalisé ces 5 dernières années, Nathalie Bassire a décidé de poursuivre au sein de Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire à l’Assemblée nationale. Elle a été nommée secrétaire de cette Commission. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 16:30

Le communiqué:

Ayant œuvré ces 5 dernières années au sein de cette commission thématique, je choisis de continuer à y siéger ces 5 prochaines années : vous connaissez ma profonde préoccupation pour les questions environnementales, notamment pour nos fragiles territoires insulaires et ultramarins !



La 1ère réunion de ce jour a eu pour objet d’élire les membres du Bureau de cette commission.



J’adresse mes félicitations républicaines au nouveau président élu de cette commission : Monsieur Jean-Marc Zulesi,

Député des Bouches-du-Rhône.



Pour ma part, je suis honorée d’avoir été élue par mes pairs Secrétaire de la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire à l’Assemblée Nationale, une fonction à laquelle j’accorderai du temps et de l’énergie !



Votre députée

Nathalie BASSIRE



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur