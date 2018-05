Nathalie Bassire, députée bouche cousue ?

Le Sud a des problèmes. Les lits fermés à l’hôpital de Saint-Pierre, l’hôpital bientôt fermé à Cilaos, les inondations, les chiens errants et bientôt la fermeture du Tribunal.



Bientôt, plus rien pour le Sud ? C’est ce qui va arriver si les choses continuent comme ça.



Dans le Sud, des élus se mobilisent André Thien Ah Koon au Tampon. Au passage, le seul qui a du courage sur l’indexation. Aussi Michel Fontaine, David Lorion. Au nord, Nadia Ramassamy se bouge auprès de Muriel Pénicaud. Et sur tous les fronts bien sûr il y a Jean-Hugues Ratenon.



Et Nathalie Bassire ? Rien du tout. Quelques questions à Mme la députée du Sud:

comment vont faire les Cilaosiens sans hôpital ?



qu’est-ce que la région attend pour régler le problème de la route de Cilaos ?



pourquoi Mme Bassire met-elle des bâtons dans les roues à TAK pour sa voie urbaine ?



que pense Mme Bassire des fermetures de lits d’hôpital à Saint-Pierre ?



pourquoi Mme Bassire ne dit rien sur les chiens errants, à part qu’elle est contre la louveterie ?



ah, et combien coûtent les voyages de « mission » aux Canaries de son suppléant Cadet Jean-Alain ?



J’attends les réponses sans illusions. Depuis son élection, Mme Bassire est une députée « bouche cousue ».