Nathalie Bassire dénonce une tentative d'intimidation de la part Jacquet Hoarau

Nathalie Bassire, candidate au second tour au Tampon, rapporte avoir été victime d'une "tentative d'intimidation". Les faits se seraient produits ce mardi, au sortir du débat radio à Réunion La 1ère. "J’ai été violemment prise à partie par M. Jacquet HOARAU, 1er adjoint au Maire ayant délégation en matière de commande publique, qui a cru bon m’intimer l’ordre de ne plus parler de l’attribution du marché public d’acquisition de tableaux numériques pour les écoles du Tampon, d’un montant de l’ordre de 1,2 million d’euros, attribué par la commune à l’entreprise dirigée par son propre neveu", indique-t-elle par voie de communiqué.



"Je suis une femme libre et indépendante qui ne cède à aucune menace ni pression de qui que ce soit. En ma qualité d’opposante politique, il est de mon devoir d’informer la population du Tampon et d’alerter les autorités de tout fait susceptible d’être pénalement qualifié" poursuit celle qui estime que "l’agression verbale par M. Jacquet Hoarau illustre les méthodes du clan takiste, à l’image de son mentor qui n’a pour programme que les mensonges et les insultes tout au long des débats radios et TV, ainsi que les Réunionnais en général et les Tamponnais en particulier ont pu eux-mêmes le constater".



Pour la tête de liste arrivée en deuxième position au premier tour avec 19,04% des voix, cela révèle aussi "la grande inquiétude et l’immense fébrilité" qui agitent ses adversaires politiques en cette dernière ligne droite de campagne électorale. "Ils ont manifestement senti le vent tourner et ce dimanche 28 juin, avec les Tamponnais(es) nous allons mettre fin à leur gestion opaque des affaires communales", annonce-t-elle.