Société Nathalie Bassire dénonce un gouvernement qui ne favorise pas la production locale en Outre-Mer Nathalie Bassire s'insurge sur le rejet par la majorité parlementaire d'un de ses amendements dont le but était de favoriser la production locale, et notamment bio, dans l'agriculture.

Elle explique, dans un communiqué que nous publions ci-dessous, les raisons de sa colère :

A l’occasion des discussions sur le projet de loi, issu des Etats Généraux de l’Alimentation, "pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable", j’avais déposé un amendement à l’article 11 visant à imposer que le quota de 20% d’ici 2022 de produits issus de l’agriculture biologique qui devront composer les menus de la restauration scolaire, soient nécessairement en Outre-Mer des produits "bio" ET locaux.



En effet, importer des produits "bio" depuis le continent européen est contraire à une alimentation durable, au regard du lourd bilan carbone de ces importations.



Ma volonté était d’utiliser ce vecteur législatif pour que la demande à venir de la part des collectivités locales en charge de la restauration scolaire en Outre-Mer puisse inciter à un développement de l’offre de produits "bio" locaux.





Ce jeudi 14 septembre 2018, mon amendement - que j’ai défendu dans l’Hémicycle - a été rejeté par la majorité parlementaire sur proposition du Ministre de l’Agriculture qui s’est appuyé de manière fallacieuse sur l’article 17 bis du projet de loi.



Ce dernier article prévoit la possibilité de moduler en Outre-Mer les seuils prévus par la loi, notamment l’objectif de 50% de part de produits locaux dans la restauration scolaire, dont 20% de produits issus de l’agriculture biologique d’ici 2022.



Comment peut-on répondre à une problématique d’insuffisance de production locale, y compris pour les produits "bio", par un abaissement des seuils en Outre-Mer, au lieu d’inciter à atteindre les seuils nationaux par un développement de l’offre qui s’alignerait sur la demande à venir?



Je m’insurge contre un tel nivellement "par le bas" !



Le rejet de mon amendement signifie très clairement: le refus d’inciter à une augmentation des produits locaux (notamment "bio") ;

le refus de soutenir la production locale et la création d’emplois locaux ;

le refus d’une alimentation durable par la non diminution des importations qui représentent un lourd bilan carbone ;

le refus d’une alimentation saine par la non diminution des importations massives de produits à bas coûts et de mauvaise qualité qui inondent les Outre-Mer ("marchés de dégagement") ;

le refus d’une prise en compte satisfaisante de la santé des consommateurs ultramarins ;

le refus d'un soutien aux filières locales qui subissent les effets dévastateurs des produits de dégagement! Si mon soutien à la filière Canne-Rhum-Sucre est entier, il me semble pertinent de tendre vers une diversification des cultures et de pousser nos agriculteurs à se convertir progressivement à l'agriculture biologique. A long terme, le développement de l'offre atteindrait un équilibre avec la demande et les prix des produits "bio" et locaux diminueraient.

Force est de constater que le rejet injustifié de mon amendement fait l’affaire de lobbies industriels, au détriment de l’intérêt général, de La Réunion et des Réunionnais.



En ma qualité de députée de La Réunion, mais également de conseillère régionale, je continuerai à me battre en faveur de la valorisation des productions locales, de la création d'emplois locaux durables, de la protection de la santé des consommateurs, d'une restauration scolaire de qualité, du développement durable, et de la protection de notre agriculture locale, ...





