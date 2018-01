Nathalie Bassire demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

J'appuierai cette demande auprès du gouvernement afin que la procédure aboutisse partout où cela est justifié.

Je me suis d'ores et déjà rapprochée du ministère des outre-mer pour le sensibiliser à la situation de notre île après le passage du phénomène climatique BERGUITTA.

J'assure à tous les sinistrés ma solidarité, ma compassion et mon plein soutien.



Nathalie Bassire

Le phénomène cyclonique s'éloigne et demain viendra l'heure de la constatation des dégâts et des réparations.Particuliers, chefs d'entreprises et agriculteurs : de nombreux témoignages me parviennent relatant de nombreux dommages au Tampon et dans d'autres communes aux biens privés et aux équipements publics.Dans ces conditions, je demande aux Maires de La Réunion, et notamment celui du Tampon qui est l'une des communes les plus durement touchées, de déposer au plus vite un dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle auprès du Préfet de La Réunion.