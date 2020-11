Communiqué Nathalie Bassire condamne les violences policières

La députée de La Réunion s'exprime suite aux images qui ont fait le tour du web et qui montre plusieurs policiers frapper un producteur de musique. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 à 18:24 | Lu 85 fois

Je condamne fermement l'attitude des policiers qui se sont comportés de manière violente, disproportionnée et peut-être en proférant des propos racistes selon les dires de la victime. Je tiens à lui apporter toute ma solidarité et mon soutien pour les difficiles moments qu'il a vécus.



La police de notre pays se doit d'être exemplaire et rien ne peut excuser de tels débordements !



Je souhaite un prompt rétablissement à Monsieur Michel Zecler, la victime de ces violences policières et j'espère que la justice sera exemplaire dans ce dossier !



Je reste néanmoins solidaire envers la majorité de nos policiers qui effectue chaque jour leur mission avec courage pour protéger la population.





