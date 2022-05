Nathalie Bassire condamne les violences indignes à Jérusalem

Je me joins à la communauté internationale pour condamner le meurtre de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh, tuée ce 11 mai d’une balle dans la tête dans l’exercice de ses fonctions, par les forces d’occupation israéliennes, et les insupportables violences policières qui ont troublé ses funérailles le 13 mai.



Il s’agit tout d’abord d’un impardonnable triple assassinat : celui d’une femme, celui d’une Chrétienne, et celui d’une journaliste.



Il est ensuite particulièrement indigne de charger la foule lors des funérailles au point de faire basculer le cercueil, ce qui constitue une grave atteinte au respect dû aux morts.



Au nom de la Liberté, notamment de religion et de pensée, je dénonce tant d’inhumanité et de haine !



Je réitère ma solidarité envers le peuple palestinien et maintiens ma position en faveur d’une solution pacifique et juste du conflit israélo-palestinien.



Nathalie Bassire

Députée de La Réunion