A la Une ... Nathalie Bassire clarifie la situation concernant son vote sur les néonicotinoïdes

Après l’adoption du projet de loi validant le retour de certains pesticides, dont les néoticonoïdes, Nathalie Bassire veut remettre les pendules à l’heure. La députée de La Réunion, membre de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, a bien voté contre ce projet, contrairement à ce que la publication officielle de l’Assemblée nationale a communiqué. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 14:07 | Lu 811 fois





Le communiqué :

LOI RELATIVE AUX CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ DE CERTAINS PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES, EN PARTICULIER LES NÉONICOTINOÏDES

J'AI VOTÉ : CONTRE



C'est avec consternation que j'ai découvert le résultat du vote du projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques, en particulier les néonicotinoïdes où je suis apparue comme ayant voté pour ce projet.



Vous le savez, je me suis toujours opposée à l'adoption de ce texte, mais je n'étais pas à Paris et avais donné des instructions à mon équipe sur place pour faire connaître ma position qui est CONTRE cette loi. Je regrette fortement que mon intention n'ait pas été prise en compte. J'ai immédiatement fait connaître ma position à l'Assemblée nationale et un rectificatif a été apporté (ci-joint les captures d'écran du site de l'Assemblée nationale - http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721046)



En effet, en tant que membre de la commission développement durable, j'ai pu à travers mes actions depuis 2017, prendre la mesure de la fragilité de la biodiversité dans notre pays et en notamment dans les territoires ultramarins.



Je suis sensible aux problèmes que connaissent les agriculteurs et en particulier les betteraviers, mais j'estime que le gouvernement aurait dû anticiper pour trouver des alternatives afin d'éradiquer ces produits.

Malgré cette erreur matérielle regrettable, je tiens à réaffirmer mon engagement pour défendre la biodiversité et contribuer à la transition écologique et énergétique de notre pays.



Nathalie Bassire,

