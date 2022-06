A la Une . Nathalie Bassire candidate à la présidence de l’Assemblée nationale

La députée de la 3ème circonscription de La Réunion brigue la présidence de l’Assemblée nationale. Evidemment, cette candidature a peu de chance d'aboutir. Elle est avant tout déposée pour le principe, afin de tester le camp présidentiel alors que le gouvernement Borne ne dispose pas de la majorité absolue. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 17:14





La députée réunionnaise est candidate aux côtés de Sébastien Chenu, Annie Genevard, Fatiha Keloua-Hachi et donc de l'ex et éphémère ministre des Outre-mer. Yaël Braun Pivet devrait être élue quatrième personnage de l'Etat dans quelques minutes mais comme le veut le jeu parlementaire, les groupes politiques peuvent présenter un candidat et s'entendre pour désigner un député issu de leur rang. C'est dans ce cas précis que Nathalie Bassire fait acte de candidature pour le compte du groupe parlementaire « Libertés, indépendance, outre-mer, territoires » qu'elle vient de rejoindre à l'entame de son second mandat.La députée réunionnaise est candidate aux côtés de Sébastien Chenu, Annie Genevard, Fatiha Keloua-Hachi et donc de l'ex et éphémère ministre des Outre-mer.