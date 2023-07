Politique Nathalie Bassire apporte son soutien aux professeurs stagiaires et aux AESH à La Réunion

La députée fait part de son soutien aux lauréats du concours enseignant du second degré affectés dans l'Hexagone ainsi qu'aux accompagnants des élèves en situation de handicap. Nathalie Bassire prône une administration "plus humaine". Par La rédaction - Publié le Mardi 11 Juillet 2023 à 11:05

Communiqué de la députée Nathalie Bassire :



Professeure des écoles de métier, j’apporte tout naturellement mon soutien plein et entier aux futurs professeurs stagiaires que l’Education Nationale veut exiler en France Hexagonale, suite à leur réussite au concours, pour de nombreuses années alors qu’il y a la possibilité de les nommer ici à La Réunion dès la prochaine rentrée scolaire. Je me suis toujours battue pour la « préférence réunionnaise » en ce qui concerne nos fonctionnaires !



Je suis également sensible aux difficultés qui se profilent pour nos AESH si indispensables à nos enfants en situation de handicap à l’école : depuis de nombreuses années, je me bats pour leur statut qui peut encore être amélioré et pour leurs conditions de travail, notamment de rémunération, qui devraient être revalorisées. L’Administration doit se montrer plus humaine et ne devrait jamais oublier qu’il s’agit de pères et de mères de famille !