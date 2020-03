A la Une . Nathalie Bassire appelle au désistement de Monique Bénard Au lendemain du premier tour, Nathalie Bassire (19,04%) appelle au désistement de la liste de Monique Bénard (17,17%) en sa faveur et appelle à un " front républicain anti-Tak" en direction des autres candidats non qualifiés.

"Je remercie l’ensemble des électeurs tamponnais qui se sont déplacés hier pour voter à l’occasion du 1er tour, et notamment ceux qui m’ont accordé leur confiance.



Dans un contexte d’abstention historique liée à la crise sanitaire du coronavirus - crise pour laquelle j’avais écrit à la ministre des outre-mer afin de demander une grande vigilance face à cette situation inquiétante, je prends acte qu’une majorité de la population du Tampon n’a pas voté en faveur du maire sortant au 1er tour.



Avec un taux de participation d’environ 49% au Tampon, le seul gagnant du 1er tour est l’abstention (51%).



En 2014, le maire a été élu par défaut à la faveur d’une triangulaire avec moins de 50% des suffrages exprimés.

J’en appelle donc au désistement républicain de la liste de Monique Bénard en ma faveur ainsi qu’aux autres candidats pour amplifier un front républicain anti-TAK afin de faire gagner Le Tampon au 2nd tour.



Un large rassemblement des Tamponnais et une forte mobilisation citoyenne nous permettront le sursaut républicain pour l’emporter au 2nd tour."



Nathalie Bassire

