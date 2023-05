Communiqué Nathalie Bassire : "Une politique d'écoute de la population"

La députée Nathalie Bassire fait le point sur la présentation du mouvement politique UTILES (Ultra-marins, Territoires, Indépendants, Liberté, Écologie et Solidarité) à La Réunion. Par NP - Publié le Lundi 1 Mai 2023 à 20:30

L’installation du premier Conseil Participatif Citoyen de l’association UTILES (Ultra-marins, Territoires, Indépendants, Liberté, Écologie et Solidarité) à La Réunion ce samedi 29 avril 2023 au Tampon, en présence du Président national de ce nouveau mouvement politique M. Bertrand PANCHER - Député de la Meuse et Président du groupe « transpartisan » LIOT à l’Assemblée Nationale - a été l’occasion de rassembler des citoyens de toutes sensibilités politiques, ou issus de la société civile, pour impulser une nouvelle façon de faire de la politique.



Nous avons fait le choix d’écouter avant tout nos citoyens pour co-construire, avec eux et pour eux, des solutions qui partent de la base, de la réalité du terrain, pour être remontées au niveau national, à Paris, par l’intermédiaire des élus locaux et nationaux.



Cette politique d’écoute et de bon sens permettra naturellement d’élaborer de vraies propositions au Parlement, mais aussi un vrai projet de développement humain, économique, social et environnemental pour les échéances à venir, autour de différentes thématiques telles que :

- la Santé à La Réunion,

- notre Jeunesse, formation et éducation,

- la Justice et la Sécurité,

- l’Économie réunionnaise,

- l’Agriculture locale et durable,

- le Logement à La Réunion,

- l'Environnement (transport, énergie, développement durable, …),

- la Démocratie …



Cette méthode de gouvernance partagée, basée sur la consultation citoyenne, a été incontestablement un franc succès et d’autres comités participatifs locaux seront prochainement installés sur l’ensemble du territoire.



C’est ainsi, et nous en sommes profondément convaincus, que nous parviendrons à refonder en profondeur notre démocratie.