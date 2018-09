Nathalie Bassire: "Soutien à Jean-Luc Poudroux"

Nathalie Bassire

Députée de La Réunion

Je félicite Jean-Luc Poudroux pour son excellent score au 1er tour de l'élection législative partielle dans la 7eme circonscription.Nous devons nous rassembler autour de lui pour que dimanche prochain au 2nd tour, Jean-Luc Poudroux aille à l'Assemblée Nationale défendre les Réunionnais à Paris.Respectueuse de la démocratie et consciente des enjeux de cette élection , l’heure est à la mobilisation pour élire un représentant qui siègera avec Nadia Ramassamy , David Lorion et moi même pour travailler immédiatement ensemble et défendre avec efficacité le projet que nous portons pour La Réunion .