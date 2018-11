Nathalie Bassire : Redonner du pouvoir d'achat aux Réunionnais

Après avoir attentivement écouté et entendu les Réunionnais sur le terrain, notamment au niveau des barrages, j'ai décidé de demander un effort collectif à toutes les collectivités locales pour rendre du pouvoir d'achat aux familles.



J'ai donc écrit aux Présidents de Région et du Département, ainsi que des intercommunalités, et à l'ensemble des Maires de La Réunion pour :



- baisser les taxes et donc le prix des carburants (et non uniquement un gel) ;

- diminuer les parts départementales, intercommunales et communales des impôts locaux (taxes foncières et habitation) ;

- réduire la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères ;

- baisser le prix de la cantine scolaire ;

- diminuer les factures d'eau ; - baisser le prix des tickets de bus et revenir à la gratuité pour certains usagers (séniors dès 60 ans, scolaires, personnes en situation de handicap, ...).



Bien entendu, la qualité du service public devra être préservée. De telles décisions fortes additionnées redonneraient globalement une bouffée d'oxygène aux Réunionnais. Nos exécutifs locaux doivent avoir le courage de prendre ces mesures nécessaires : la gravité de la situation l'exige ! J'aurais également à faire des propositions à l'Etat à l'occasion de la prochaine venue de la Ministre des Outre-Mer.



Nathalie BASSIRE Députée de La Réunion