Nathalie Bassire : "Pour un référendum sur l'âge légal de départ à la retraite"

Suite à la réforme imposée par le Gouvernement qui vise à relever de deux ans l’âge légal de départ à la retraite, ainsi que la durée de cotisation requise pour prétendre à une retraite à taux plein, j’ai co-signé avec pas moins de 250 de mes collègues parlementaires, députés et sénateurs, une proposition de loi datée du 20 mars 2023 - valant demande de référendum d’initiative partagée (RIP) - et présentée en application de l’article 11 de la Constitution visant à affirmer que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans.



Il est en effet indéniable que le choix de rallonger la durée au travail accentue les inégalités sociales et porte particulièrement préjudice aux populations les plus vulnérables (notamment les femmes et les Seniors de plus de 50 ans), ainsi qu’à celles exerçant les métiers les plus précaires ou les plus affectés par une forme de pénibilité.



Nous ne pouvons donc accepter une réforme dont l’impopularité n’a d’égale que son coût humain et social extrêmement important !