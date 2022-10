Communiqué Nathalie Bassire : "Ni 49.3, ni démolition : opposition et propositions"

Par N.P - Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 à 09:39

Le communiqué :



Le gouvernement aurait pu assumer dès le départ sa volonté d’appliquer froidement le 49.3.



Il y n’y a aujourd’hui aucune surprise dans le fait qu’il l’active. Néanmoins, nous ne pouvons que regretter ce choix en pleins débats importants et intéressants qui permettent l’adoption d’un certain nombre d’amendements par une grande majorité des députés issus de tous bords politiques !



En tiendra-t-il compte dans le texte final qu’il va adopter ? N’aurait-il pas dû laisser les travaux aller jusqu’au bout avant d’actionner l’article 49.3 de la Constitution pour sécuriser l’adoption de la loi de finances pour 2023 ?



Après plusieurs crises successives, qu’elles soient sanitaire, économique, sociale, énergétique, … qu’ont subis les françaises et les français, est-il responsable de créer une nouvelle crise politique qui plongerait la France dans un plus grand chaos ?



À peine 4 mois se sont écoulés depuis les élections, est-il raisonnable de voter une motion de censure ?



Notre groupe reste un groupe d’opposition, force de propositions, et nous travaillons d’arrache-pied à un meilleur dialogue avec le gouvernement dans l’intérêt de la France.



Nathalie BASSIRE

Députée de La Réunion