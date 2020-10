Politique Nathalie Bassire: "Ne pas céder aux amalgames et à la division !"

La députée LR de la 3e circonscription, Nathalie Bassire est encore abasourdie par la série d'attaques qui a frappé ce jeudi la France, notamment à Nice où trois personnes ont perdu la vie dans la basilique Notre-Dame. La parlementaire appelle à combattre le fléau du terrorisme "et ne pas céder aux amalgames": Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 30 Octobre 2020 à 07:24 | Lu 413 fois

Je suis triste et profondément choquée par cette nouvelle attaque terroriste qui a tué dans un lieu de prières quelques jours après l'assassinat aussi lâche que barbare de Samuel Paty.



Je partage la douleur des familles des victimes et de leurs proches et leur adresse mes sincères condoléances.



L'horreur de cette nouvelle attaque plonge à nouveau notre pays dans la tristesse, le deuil. Une nouvelle fois la République a été touchée. La France doit faire preuve d'une grande détermination pour combattre ce fléau et ne pas céder aux amalgames et à la division !



Aucun criminel ne peut justifier ses crimes au nom de quelque religion que ce soit !





Publicité Publicité