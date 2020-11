Communiqué Nathalie Bassire : "Les chiffres édifiants du CCAS du Tampon : qui sont les plus démunis ?"

La conseillère municipale d'opposition du groupe "Ensemble" est ressortie abasourdie du conseil municipal ce samedi matin. La ville du Tampon avait notamment à l'ordre du jour l'examen du budget de son CCAS. Nathalie Bassire s'amuse à mettre en comparaison les dépenses de fonctionnement du service et celles dédiées aux bénéficiaires. Son communiqué : Par LG - Publié le Samedi 28 Novembre 2020 à 14:59 | Lu 155 fois

A l’occasion du conseil municipal de ce samedi 28 novembre 2020, nous avons pris connaissance du budget mensuel de 442 500€ (décembre 2020) du Centre Communal d’Action Sociale du Tampon réparti comme suit :



- des frais de fonctionnement généraux à hauteur de ​400 000€ :

● 360 000€ de charges de personnel

● 32 000€ de loyers

● 6 000€ de frais de télécommunications

● 2 000€ de frais divers



- des aides directes aux publics vulnérables à hauteur de ​42 500€ :

● 20 000€ de colis alimentaires

● 10 500€ de portage de repas

● 7 000€ de secours d’urgence

● 5 000€ d’aides diverses



Nous sommes effarés par la réalité des chiffres et profondément inquiets pour les personnes les plus en difficultés, lorsque l’on constate que les aides directes à ceux qui en ont le plus besoin représentent moins de 10% du budget global !



On comprend hélas mieux pourquoi il subsiste encore tant de pauvreté au Tampon malgré autant de fonds publics qui sont pourtant consacrés à lutter contre la souffrance et la misère sociales ... Drôle de conception de la Solidarité !



Qu’en pensent les contribuables tamponnais qui découvrent que plus de 90% de leurs impôts consacrés à la dépense sociale sert essentiellement aux dépenses de personnel, aux paiement de loyers, aux frais de télécommunications et frais divers ?



Il est légitime de se demander si une telle gestion financière permet à l’établissement public de remplir ses missions sociales de manière satisfaisante ... Qu’en penserait la Chambre Régionale des Comptes de La Réunion ?





