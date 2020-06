Nathalie Bassire: "Le candidat adverse a été élu par à peine un tiers des électeurs inscrits"

"Nous tenons avant tout à remercier l’ensemble des électeurs, nos colistiers, nos militants et nos sympathisants qui nous ont accordé leur confiance.



Nous prenons acte du résultat. Dans un contexte d’abstention très importante, qui interpelle et questionne, le candidat adverse a été élu par à peine un tiers des électeurs inscrits.



Avec de modestes moyens humains, matériels et financiers, notre score est honorable face à la liste de TAK (Mairie + CASUD + CCAS) / Michel Fontaine (Saint-Pierre + CIVIS) / Cyrille Melchior (Département) /

Bernard Picardo (Chambre des métiers et de l’artisanat) / Ibrahim Patel (CCIR) / Jean Jacques Vlody...



Nous serons au conseil municipal comme au conseil communautaire une opposition forte, active, vigilante et intransigeante."



Nathalie Bassire ET Monique Bénard