Nathalie Bassire : "La Maison des Parents de l'Océan Indien, une initiative de bon sens"

J’ai participé à la cérémonie de signature du bail emphytéotique de 40 ans entre le CHU de la Réunion et la MPOI, dans le Grand Sud, qui permettra d'accueillir dans 24 mois environ la 2ème Maison des Parents de l'Océan Indien sur ce site de 1 500m² situé en face de l'Hôpital de Saint-Pierre.



Cette structure, dont la vocation est de faciliter l'hébergement des familles des enfants ou des adultes hospitalisés, a pour objectif essentiel de maintenir le lien familial notamment pour les enfants en cours de soins.



Il est primordial de défendre la Famille, et plus particulièrement les plus vulnérables. Parmi eux les patients, et notamment les enfants malades qui ont besoin dans ces moments difficiles, d'être entourés, rassurés, choyés par leurs parents.



En ma qualité de conseillère régionale, je suis également particulièrement sensible au fait que cette structure accueillera les familles des malades venant de toute la zone Océan Indien, participant ainsi au rayonnement de notre Hôpital d'excellence, et notamment notre Hôpital du Sud, dans son environnement régional.



Pour rappel, la qualité des soins et la bientraitance envers les patients sont au coeur du métier des personnels du CHU. C'est véritablement cet aspect humain qui est à retenir et qu’il faut encourager à maintenir.



Il nous appartient également de réaffirmer le plus grand respect pour le travail remarquable que l'ensemble du personnel hospitalier réalise, et pour soutenir leur mobilisation en faveur des acquis sociaux : il ne s'agit non de privilèges, mais d'une juste rémunération qui compense et récompense leur dur labeur !



La Maison des Parents de l'Océan Indien, une initiative de bon sens permettra également de contribuer à la maîtrise des dépenses de santé par le développement de l'ambulatoire,en réduisant les durées d'hospitalisation tout en favorisant l'accès aux soins à un plus grand nombre de patients.



Je milite par ailleurs, depuis mon élection en qualité de députée de La Réunion, pour qu'une "Maison des Parents Réunionnais à Paris" puisse voir le jour, afin de soulager les proches des enfants et adultes hospitalisés dans la capitale. On connaît en effet les difficultés à trouver un hébergement à Paris, et le coût y afférent. J'ai bon espoir qu'un tel projet puisse se concrétiser dans les meilleurs délais, et je lance un appel solennel à tous les partenaires présents !



Ce beau projet est le reflet de ce que nous sommes capables de faire de meilleur, tous ensemble : acteurs institutionnels et associatifs, partenaires financiers, cadres et personnel hospitalier !