Communiqué Nathalie Bassire : "Il faut diminuer les droits de succession et de donation

Nathalie Bassire estime qu'il faut diminuer les droits de succession et de donation. Par N.P - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 11:14

Le communiqué :



Le quinquennat qui s’achève aura été une occasion manquée pour Emmanuel Macron de poser un vrai débat sur la question de la taxation de l’héritage. La majorité présidentielle LREM s’est à maintes reprises positionnée pour une augmentation des droits de succession.



Pour ma part, je ne partage pas cette position car la France est le pays le plus taxé au monde, et j’estime que la fiscalité successorale est un système aveugle, injuste et inefficace. En effet, cela revient à surtaxer au moment du décès d’un parent ce qui a déjà été taxé tout au long de son existence, au prix d’une dure vie de labeur !



Il faut donc défiscaliser les droits de succession jusqu’à un plafond d’abattement de l’ordre de 200 000 euros par enfant dans le cas d’une transmission directe, et à 100 000 euros en cas de transmission indirecte (par exemple, lorsque l’on hérite d’une tante ou d’un oncle), ce qui reviendrait à supprimer ces droits de succession pour environ 95 % des Français.



S’agissant des donations, le plafond doit également être revu à la hausse : ainsi, il serait plus juste qu’un parent puisse donner de son vivant jusqu’à 100 000 euros tous les 6 ans, au lieu de 15 ans actuellement, à ses enfants mais aussi à ses petits-enfants au nom de la solidarité intergénérationnelle.



Une proposition similaire à celle qu’avait décidée en son temps le Président Nicolas Sarkozy pour accélérer les donations entre vivants, et qui avait permis à des millions de familles en France de bénéficier d’une défiscalisation totale des frais de donation. Cela constituerait assurément une mesure de justice sociale pour nos compatriotes !



Nathalie BASSIRE

Députée de La Réunion