Nathalie Bassire : Défendre la famille et ses valeurs

​Le bilan de la politique familiale des gouvernements successifs depuis une dizaine d'années est très décevant : la famille a souffert d'un manque de vision et d'un excès de communication. Par NP - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 07:18

Depuis 2012, ce ne sont pas moins de 6 milliards d'euros qui ont été retirés à la branche famille dans le cadre des lois de financement de la Sécurité Sociale, alors que l'on constate qu'il y a environ 100 000 bébés de moins qui naissent chaque année en France depuis 2014 : est-ce là une politique de natalité à la hauteur des défis démographiques de notre pays et de ses valeurs ?



Certes, allonger le congé paternité ou permettre de mieux recouvrer les pensions en cas de divorce sont des mesures honorables, mais cela ne suffit pas. Et cela ne compense pas le quasi gel de la revalorisation des allocations familiales depuis 3 ans par rapport à l'inflation : cela a sensiblement impacté nos familles !



Pour le grand âge et l'autonomie des personnes âgées, je déplore l'absence de financements nouveaux et la disparition du projet de loi sur l'autonomie qu'on nous avait pourtant promis...

Le résultat de cette politique de casse sociale et familiale, on le connaît : un matraquage fiscal de la population qui a abouti à la crise des “Gilets Jaunes” en 2018, des manifestations régulières du personnel soignant en 2019-2020, la crise sanitaire du coronavirus qui a mis en lumière la situation catastrophique de nos hôpitaux.



Et ce n'est pas le “Ségur de la Santé” et le budget de la Sécurité Sociale pour 2021, ni le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2022 actuellement en discussion, qui apportent des solutions pérennes : en sortant le carnet de chèques “en bois”, au nom du “Quoi qu'il en coûte” non dénué de visée électoraliste à quelques mois des élections présidentielles, le gouvernement ne fait que reporter les problèmes en faisant porter un endettement massif sur les générations des 20 prochaines années !



La réalité des chiffres est sans appel : le déficit du régime général et du Fonds de solidarité Vieillesse s’établit à 21,4 milliards pour 2022, après avoir atteint en 2021 presque 34,8 milliards, des chiffres historiques qui donnent le vertige pour nous et nos enfants ! J'estime qu'il faut mieux défendre la famille et ses valeurs, qui me sont chères, et ce sont les raisons pour lesquelles j'ai voté contre le PLFSS 2022 cette semaine à l'Assemblée Nationale.