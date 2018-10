Nathalie Bassire : "C'est une totale satisfaction de constater que notre équipe est soudée"

J'adresse toutes mes félicitations à Jean-René MICHEL, élu à une très large majorité (80% des suffrages exprimés) en qualité de "Délégué de la 3ème Circonscription" et membre de droit du Conseil National LR, ainsi qu'aux 13 membres élus du Comité de la 3ème Circonscription (dont 5 représentants des nouveaux adhérents) !



C'est une totale satisfaction de constater que notre équipe est soudée, solidaire et ultra majoritaire notamment au Tampon, et que nous rassemblons sur notre territoire notre famille politique !



Comme je le fais depuis plusieurs années, je continuerai à rassembler plus largement en vue des prochaines échéances.



Nathalie BASSIRE

Députée de La Réunion