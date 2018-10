Nathacha Appanah, lauréate du Prix roman métis, à la rencontre des lycéens

Plus de 300 lycéens réunionnais accueillent dans leurs établissements l’écrivaine mauricienne Nathacha Appanah, lauréate du Prix du Roman Métis des Lycéens 2017 pour son roman Tropique de la violence paru aux éditions Gallimard. Le 14 décembre dernier, deux élèves de chacun des neuf lycées participant au prix (lire ci-dessous) défendaient le roman choisi par leur classe au sein du jury.



Au terme de leurs délibérations à huis clos à l’Hôtel de ville de Saint-Denis, ces lycéens désignaient Nathacha Appanah comme septième lauréate du Prix du Roman Métis des Lycéens après Beyrouk (lauréat 2016), Mohamed Mbougar Sarr (lauréat 2015), Guillaume Staelens (lauréat 2014), Cécile Ladjali (lauréate 2013), Carole Zalberg (lauréate 2012) et Delphine Coulin (lauréate 2011).



Les lycéens se sont déclarés touchés par le thème de l’immigration évoqué dans Tropique de la violence et par ses résonances dans l’actualité. « L’auteur nous met face à une réalité violente et il faut en prendre conscience pour essayer de changer le monde », a déclaré Louna Driol, lycéenne à Saint-Denis et membre du jury.



Pour rappel, les lycéens avaient à choisir, pour l’édition 2017 du Prix du Roman Métis des Lycéens, parmi quatre romans sélectionnés pour eux par le jury du Grand Prix du Roman Métis, prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis : Nathacha Appanah, Tropique de la violence (Gallimard), Martine Duquesne, La solitude des enfants sages (La Cheminante), Gaël Faye, Petit Pays (Grasset) et Monique Séverin, La bâtarde du Rhin (Vents d’ailleurs).



Lycées ayant participé au Prix du Roman Métis des Lycéens 2017 : Jean Hinglo au Port, Maison Blanche à Saint-Gilles-les-Hauts, Pierre Poivre à Saint-Joseph, Stella à Saint-Leu, Paul Moreau à Bras Panon, Louis Payen et Evariste de Parny à Saint-Paul, Levavasseur et Lislet Geoffroy à Saint-Denis.