Natation : un Saint-Paulois vice-champion de France en 50 m

La « torpille » Saint-Pauloise réalise un chrono spectaculaire. En 22 secondes 44, il fait tomber le record de La Réunion. Un sacré résultat pour lui qui nage encore en catégorie junior. Grâce à cette victoire, Nans arrache aussi sa qualification pour les championnats d’Europe et du monde junior.



Il boucle ainsi des « France » prometteurs. En effet, le nageur termine également 4e du 100 mètres nage libre. Mais surtout, il bat le record de La Réunion sur la distance.

Le nageur de l’ASEC, Nans MAZELLIER, signe une immense performance aux championnats de France de natation Élite organisés à Limoges.

La Ville de Saint-Paul, terre de championnes et de championnes, adresse ses chaleureuses félicitations à ce pur produit Saint-Paulois, formé dans un club du territoire. La commune, également labellisée Ville active et sportive et Terre de Jeux 2024, souhaite favoriser l’ascension au plus haut niveau des athlètes Saint-Paulois.



Saint-Paul dispose en effet d’un vivier de talents important dans tous ses Bassins de vie. Le territoire Saint-Paulois compte 295 associations sportives et 21 000 licencié·es.