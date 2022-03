Natation: de potentiels champions à Mayotte mais pas de piscine pour s'entrainer !

Tout comme à La Réunion, la natation doit se démocratiser et des efforts sont faits pour familiariser les Mahorais avec l'eau.

Comme le souligne Mayotte La 1ère, des clubs ont été créés et une ligue régionale de natation est dans les tuyaux. Mais en attendant les cours ont lieu à la plage, aucune piscine correcte ne pouvant accueillir les champions de demain. Alors que l'apprentissage peut se réaliser en mer, la compétition nécessite des infrastructures comme des bassins fermés.



Comme le soulignent nos confrères, l'astuce pourrait être de faire concourir aux prochains Jeux des Iles des Mahorais s'étant entrainés ailleurs, mais ayant été licenciés pendant au moins un an dans leur île... L'autre alternative, même s'il est trop tard pour les prochains Jeux, est bien entendu la construction d'un bassin permettant aux athlètes de s'entrainer. Les collectivités pour l'instant ne se mouillent pas...