Rubrique sponsorisée Natation artistique : La razzia des Sirènes de l’ouest aux championnats de France

Le club Saint-Paulois des Sirènes de l’ouest vient de remporter plusieurs titres aux Championnats de France junior de natation artistique en catégories élite et national, récemment organisés à Tours. La Municipalité de Saint-Paul, labellisée Terre de jeux 2024 et Ville active et sportive, félicite chaleureusement ces sportives et ces sportifs ! Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 29 Avril 2022 à 10:58

Bravo pour ces performances qui récompensent leur entraînement intensif ! Les Sirènes décrochent notamment deux titres de champion de France élite en duo mixte libre et technique. Ce club gagne aussi deux autres titres. Un en national et un autre en élite pour le nageur, Axel BARRANCO. Ambre COLLET devient, elle, vice-championne de France en solo. L’équipe des Sirènes termine également 4ème à l’épreuve “highlight”.

La commune de Saint-Paul, terre de championnes et de champions, accompagne au plus près ce vivier de talents Saint-Paulois, formés sur le territoire. Tous leurs résultats laissent augurer d’un avenir prometteur.

L’enjeu est de favoriser l’ascension au plus haut niveau des athlètes Saint-Paulois. Tous les Bassins de vie comptent en effet 295 associations sportives et 21 000 licencié·es.

Découvrez ci-dessous les photos des championnes et des champions des Sirènes de l’ouest.



Natation artistique : la razzia des Sirènes de l’ouest aux France Natation artistique : la razzia des Sirènes de l’ouest aux France Natation artistique : la razzia des Sirènes de l’ouest aux France Natation artistique : la razzia des Sirènes de l’ouest aux France Natation artistique : la razzia des Sirènes de l’ouest aux France Natation artistique : la razzia des Sirènes de l’ouest aux France