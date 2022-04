Natation : Les Aquanautes font briller St-Paul aux championnats de France

Ces jeunes Saint-Pauloises des catégories Élites juniors et Nationale 1 réalisent à cette occasion d’excellents résultats. La Ville de Saint-Paul, labellisée Terre de Jeux 2024 et Ville active et sportive, félicite ce vivier de talents du territoire.





Les résultats à découvrir ci-dessous :



N1



Solo technique : Saskia BLUDZIEN, vice-championne de France



Duo libre : Saskia BLUDZIEN et Romane LE MAITRE, championnes de France



Solo libre : Angèle VANHECKE, médaillée de bronze



Élite



Ballet combiné : Vice-championnes de France (Eva WICINSKI, Tea LANCLU, Angèle VANHECKE, Alice CHAUVIN, Romane LE MAITRE, Galane GRANDIN-MARTIN, Loane CASTILLON, Saskia BLUDZIEN, Leanne RIVIÈRE, Marine SEVILLA, Maéva HAZEBROUCK, Aénor PEREGO)



Dans les autres disciplines, les nageuses des Aquanautes décrochent aussi de bons résultats. Bravo à elles ! La commune leur souhaite de continuer sur cette belle lancée.