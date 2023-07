A la Une .. Natation : Le Français Léon Marchand remporte le titre et pulvérise le record du monde

Le Français Léon Marchand a battu le record du monde du 400m 4 nages ce dimanche, à Fukuoka. Par N.P - Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 à 17:55

Le Français Léon Marchand a remporté le titre mondial du 400m 4 nages ce dimanche à Fukuoka (Japon). Le nageur a pulvérisé le record du monde de Michael Phelps avec un temps de 4 min 2 sec 50/100, le battant sous ses yeux d'une seconde et trois dixièmes.



Le sportif s'offre ainsi un troisième titre mondial, son deuxième de suite sur cette épreuve. Et le Toulousain ne compte pas s'arrêter là : il tentera de faire le doublé sur le 200 m 4 nages qui se déroulera jeudi.