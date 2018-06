Nassimah Dindar réélue Présidente de la Fédération de La Réunion de l’UDI et nommée Secrétaire national en charge de l’Outre-Mer

Ce dimanche 10 juin était jour d’élection à la Fédération de l’UDI de La Réunion.



Nassimah Dindar, sénatrice et présidente sortante, a été réélue à la présidence de la Fédération. "Les mois prochains seront importants", a indiqué la nouvelle Présidente. "Nous aurons ainsi à préparer, avec les élus et les militants, les prochaines échéances électorales, en termes de bilans des équipes sortantes comme en termes de projets pour La Réunion et les Réunionnais".



Cet engagement local trouvera également écho au niveau national puisque la sénatrice Nassimah Dindar a été nommée, le 5 juin, Secrétaire national, en charge de l'Outre-Mer, en binôme avec Eric Hélard, conseiller de Paris et membre du Comité exécutif de l’UDI. Il s’agit d’une "mission d’une importance cruciale", ayant pour finalité de contribuer à "refonder le corpus idéologique et programmatique" du mouvement.



Au niveau national comme à La Réunion, "l’UDI doit retrouver sa place à l’avant garde de la réflexion sur notre modèle social, économique, environnemental et sociétal", conclut Nassimah Dindar.