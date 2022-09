A la Une . Nassimah Dindar expose à Pap Ndiaye la priorité que représente la lutte contre les violences intra-familiales

À peine le pied posé sur l'île de La Réunion, Pap Ndiaye, ministre de l'Education nationale, est arrivé au collège Montgaillard pour entamer la visite d’une classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaires) et échanger avec les parents d’élèves. Le ministre devrait, pendant ses 3 jours de visite, se pencher sur des problématiques brûlantes telles que la crise des vocations de l'enseignement, le taux d'illettrisme et les zones d’éducation prioritaire. Il est accueilli par le préfet de Région, la rectrice, les élus de La Réunion et de la circonscription de Saint-Denis. Mais c'est surtout la sénatrice Nassimah Dindar, ex-enseignante, qui a voulu adresser un message clair au ministre dès que celui-ci a posé le pied devant le collège de Montgaillard : la lutte contre les violences intra-familiales doit intégrer le champ d'action de l'Education nationale. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 27 Septembre 2022 à 10:21







Le principal du collège a présenté au ministre les dispositifs d'inclusion. Pap Ndiaye a également rencontré les élèves de 6e qui ont passé l'épreuve nationale de mathématiques :











Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur