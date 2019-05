Nassimah Dindar : "Nous devons entendre l'expression du ras-le-bol des électeurs"

Elections européennes : seuls le pluralisme et le projet pour La Réunion pourront combattre les extrêmes



En ce lendemain d'élections européennes, je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des électeurs plus nombreux que prévu ainsi que tous ceux qui ont tenu les bureaux de vote malgré la Fête des Mères.



J'adresse aussi mes plus sincères félicitations à Younous Omarjee et Stéphane Bijoux, nos deux eurodéputés réunionnais. Je suis convaincue de leur implication à défendre les projets et les dossiers de La Réunion.



Je regrette que l'UDI, malgré la qualité de son projet et de sa liste, n'ait pas obtenu suffisamment de suffrages pour obtenir des élus. Mais je suis fière que nous ayons porté une véritable voix européenne dans une campagne biaisée par des débats franco-français. C'était la première fois que l'UDI se présentait sous sa propre bannière à une élection nationale, montrant ainsi l'indépendance et l'originalité du Centre. Comme l'a indiqué Jean-Christophe Lagarde, le président du parti et tête de liste à ces élections, nous saurons affirmer cette indépendance lors de prochains scrutins. Le pluralisme est l'essence de toute démocratie, et le temps médiatique doit se mettre au service de ce pluralisme pour que chacun puisse être entendu et que chaque électeur puisse choisir en toute connaissance de cause.



Enfin, nous devons, élus républicains, entendre l'expression du ras-le-bol des électeurs. Elle n'est pas nouvelle, mais elle est de plus en plus prégnante. Nous devons sans doute davantage expliquer les difficultés objectives que connaissent notre pays et notre département. Mais nous devons aussi être capables de projeter La Réunion dans l'avenir, avec ambition et pragmatisme. Au « Plan Pauvreté » voulu par le Gouvernement, nous devons associer un « Plan Dignité », comprenant emplois et logements. C'est ce à quoi nous travaillons, parlementaires de toutes tendances politiques confondues, en nous appuyant sur la volonté de « différenciation territoriale » clairement affichée par le Président Macron, avec pour objectif de bâtir ensemble un projet pour La Réunion et les Réunionnais.