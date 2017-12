La grande Une Narsy soupçonné de contrebande de bijoux : Un an ferme requis contre le douanier complice

Avec un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros, les taxes à payer pour la bijouterie Narsy doivent être conséquentes. Au point d’éviter, quand c’est possible, le regard des douanes lors de l’importation de bijoux et échapper aux taxes qui seraient normalement imposées. Christian Narsy, cogérant de la boutique dionysienne, était devant le tribunal correctionnel ce vendredi pour répondre des faits de contrebande, ou plutôt "transport sans justificatif de marchandises réputées prohibées", si la requalification demandée de peine est reconnue.



Le 25 mai 2013, il est arrêté à l’aéroport Roland Garros avec des montres provenant de Madagascar d’une valeur estimée à 350.000 euros "à titre personnel". Il avait déclaré aux douanes qu’il n’en avait qu’une seule. Pourquoi pensait-il pouvoir prendre un tel risque ?



Ce serait grâce à la facilitation de passage du douanier Jeanick Galimède qui entretenait un petit business avec le cogérant de la bijouterie. Si Christian Narsy avoue qu’il y a eu "des abus", le douanier dit avoir été trahi. Il n’aurait pas fouillé ses bagages parce qu’il faisait confiance à son ami. Ami, associé ou connaissance, car s’ils disent ne pas se connaître plus que ça, les appels téléphoniques entre les deux hommes étaient nombreux.



Par ailleurs, le bijoutier avait offert deux alliances à Jeanick Galimède, dont la valeur s’élevait à 550 euros, les deux bagues, selon Christian Narsy. Surprenant, connaissant les prix des bijoux de l’enseigne et du prix moyen d’une alliance, toujours selon le bijoutier, de 1000 euros. Un cadeau justifié par le fait que l’ex-copine de Jeanick Galimède avait été une employée de la boutique pendant de longues années…



Un réel système de contrebande ?



Peut-on néanmoins parler d’un système ou d’un réseau de contrebande à l’aéroport de Gilot ? Jeanick Galimède était en effet déjà dans le viseur des services de douanes pour une affaire qui remontait à février 2013. Il aurait laissé passer un passager entrant sur le territoire avec 400.000 euros en sa possession.



Un autre prévenu, gérant d’une boutique de chaussures, était devant la barre, accusé d’avoir fait appel à Jeanick Galimède pour l’importation de deux paires de baskets Nike qu’il comptait revendre. "Il s’agit de démontrer que nous sommes face à un réseau et de dire que monsieur Galimède est au centre d’un système. Ça colore le dossier", affirme l’avocat du prévenu. Il rappelle d’ailleurs que les baskets auraient été rendues par la douane à la boutique qui ne vendrait même pas de Nike.



Autre prévenu, absent ce vendredi : un garagiste qui aurait fait appel au douanier pour l’importation de pièces automobiles valant entre 100 et 150 euros. Un garagiste qui aurait par la suite réparé gratuitement la voiture de Jeanick Galimède.



Le procureur a requis 12 mois de prison ferme et une amende de 12.000 euros à l’encontre de Jeanick Galimède, 12 mois de sursis et 10.000 euros d’amende contre Christian Narsy ainsi qu’une amende de 30.000 euros contre sa société et six mois de sursis et 3000 euros d’amende contre les deux autres prévenus.



Le délibéré sera rendu le 23 février 2018. Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 1356 fois