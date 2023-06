A la Une . Nanterre : Un adolescent abattu par un policier lors d'un contrôle routier

Un jeune de 17 ans a été tué par balle lors d'un refus d'obtempérer durant un contrôle routier à Nanterre. Un policier a été placé en garde à vue pour homicide volontaire. Par La rédaction - Publié le Mercredi 28 Juin 2023 à 00:40

Un automobiliste de 17 ans a été abattu le mardi 27 juin à Nanterre par un policier. Le jeune a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle routier.



Les faits se sont déroulés aux alentours de 8h30. Des motards font s'arrêter un conducteur qui aurait commis plusieurs infractions au code de la route;



Deux policiers contrôlent le jeune au volant d'une Mercedes jaune. L'automobiliste qui n'avait pas l'âge pour avoir le permis redémarre et c'est alors que l'un des agents ouvre le feu et tire par-dessus la vitre baissée du véhicule. La voiture s'est encastrée quelques mètres plus loin dans un poteau.



Les médecins du SAMU ont prodigué un massage cardiaque sur place mais l'adolescent n'a pas survécu.



Deux passagers se trouvaient à bord du véhicule. L'un d'entre eux a pris la fuite alors que l'autre, mineur, a été arrêté et placé en garde à vue.

Deux enquêtes ouvertes



Le parquet de Nanterre a précisé qu'une enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'IGPN (Inspection générale de la police nationale, a aussi ouvert une enquête pour homicide volontaire. Il a été précisé que les dépistages d'alcoolémie et de consommation de produits stupéfiants se sont révélés négatifs.



Des échauffourées se sont produites mardi soir à Nanterre. Sept personnes ont été interpellés.