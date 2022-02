A la Une ... Nancy : Deux enfants retrouvés morts, leur mère placée en garde à vue

Une trentenaire a été interpellée mardi soir près de Nancy. Elle est soupçonnée d'avoir agressé son mari à coups de marteau avant de tuer ses enfants de neuf mois et de deux ans et demi. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 16 Février 2022 à 15:18

Deux enfants auraient été tués par leur mère qui aurait auparavant frappé son mari à coups de marteau, selon le procureur de la République François Pérain. Des propos rapportés par l'AFP.



La première agression remonte à mardi matin. Le mari de la suspecte reçoit des coups de marteau. Il est légèrement blessé et réussit à se rendre à l'hôpital pour être soigné. L'homme ira ensuite signaler l'attaque. Mais de retour à son domicile, sa compagne n'est plus là.



La femme de 35 ans serait allée récupérer ses enfants à la crèche et n'aurait été revue que le mercredi soir. Elle ne serait revenue à son domicile que pour chercher une peluche et aurait expliqué à son mari que leur fille devait être enterrée avec. Les gendarmes qui surveillaient la maison l'ont interpellée et ont retrouvé les corps sans vie des deux enfants dans la voiture de la trentenaire.



La mère de famille a été placée en garde à vue après avoir été examinée à l'hôpital. Selon l'AFP, les gendarmes ont retrouvé dans le véhicule des textes où elle expliquait vouloir mettre fin à ses jours.